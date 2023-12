Irmão de Gudelj volta a colapsar em campo depois de ter sofrido paragem cardiorrespiratória em março

?? Dragi Gudelj se encuentra bien. Ha sido trasladado al hospital de Melilla para que le realicen pruebas médicas tras abandonar el Álvarez Claro. En cuanto podamos, ampliaremos la información. pic.twitter.com/6Nb6MqZaZn — Córdoba CF (@CordobaCF_ofi) December 3, 2023

Dragisa Gudelj, irmão do antigo jogador do Sporting Nemanja Gudelj, voltou a provocar um enorme susto este domingo quando, durante o Melilla-Córdoba, colapsou em campo. Recorde-se que esta não é a primeira vez que o jovem, de 26 anos, vive uma situação similar, uma vez que em março deste ano sofreu uma paragem cardiorrespiratória frente ao Racing de Ferrol.O Córdoba, equipa onde atua o lateral, já tranquilizou os adeptos nas redes sociais, frisando que este "se encontra bem". "Foi transportado para o hospital para realizar mais exames médicos. Assim que conseguirmos, daremos mais informações", pode ler-se em comunicado do clube.Refira-se que, à imagem de Christian Eriksen, que colapsou durante o Euro'2020, Dragisa Gudelj joga também com um desfibrilhador automático implantável, que passou a utilizar depois do primeiro incidente, em março.