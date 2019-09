João Félix pode ficar 'descansado' com futuro no At. Madrid: os quatro exemplos a seguir

Depois de ter questionado o que se passaria com João Félix , a 'Marca' tranquilizou o internacional português com quatro exemplos que passaram pela mesma situação no Atlético Madrid."Quer a equipa técnica quer o balneário, sabem que, aos 19 anos, nove meses e oito dias, o primeiro requisito para que João Félix alcance êxito passa por ter uma boa dose de paciência e de aprendizagem. Ver, ouvir... e copiar, uma vez que quatro dos grandes avançados que o precederam em circunstâncias semelhantes também necessitaram do seu tempo antes de triunfar", escreve o jornal espanhol.E concretiza com os exemplos: "Futre, nos finais da década de 80, Kiko no princípio dos anos 90, Kun Agüero na entrada do século 21 e Griezmann, já na era Simeone, são os melhores espelhos para acreditar que a explosão do João é uma questão de tempo. Cada um com as sua diferenças mas que se tornaram lendas 'rojiblancas' apesar de nas suas primeiras seis 'aparições' também copiarem o golo e a assistência (à exceção de Agüero) que o português tem na bagagem".