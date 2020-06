Jovic em maus lençóis (outra vez): agora foi apanhado em churrasco com amigos

A novela (conturbadíssima) de Luka Jovic em Espanha volta com um novo episódio 'escaldante'. O avançado sérvio, de 22 anos, voltou este domingo a estar no centro das atenções da imprensa internacional pelos piores motivos, desta vez por realizar um churrasco com amigos em casa, cenário que desrespeita o protocolo sanitário imposto pela liga espanhola de futebol devido à pandemia de Covid-19.





Luka Jovic de barbacoa con los amigos



¿Se puede hacer según el protocolo de LaLiga?



IG: lukajovic pic.twitter.com/5wt2fu8ocL — El Partidazo de COPE (@partidazocope) June 7, 2020

Através da sua conta oficial do Instagram, o ex-benfiquista partilhou uma fotografia - entretanto eliminada das 'stories' - com mais quatro amigos, onde o futebolista aparece completamente descontraído. O momento surgiu rapidamente nas redes sociais, onde o 'El Partidazo' aproveitou para partilhar e colocar a questão: "É algo que se possa fazer segundo o protocolo da La Liga?".Recorde-se que esta não é a primeira vez que o avançado sérvio - que chegou ao Real Madrid no início desta temporada por uma verba a rondar os 60 milhões de euros -, viola as regras sanitárias devido à pandemia de Covid-19. Em março, Luka Jovic viajou de Espanha até ao seu país de origem, a Sérvia, paraSofija Milosevic, tendo-se posteriormente, onde foi chamado a depor perante o Ministério Público da capital da Sérvia.