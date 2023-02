Juíza propôs a amiga da vítima que também denunciasse Dani Alves por agressão sexual

A juíza responsável pelo processo de Dani Alves propôs a uma das amigas que acompanhavam a jovem que terá sido violada pelo jogador que também denunciasse o brasileiro, por agressão sexual.Segundo a agência EFE, que cita fontes judiciais, as duas amigas que acompanhavam a vítima na noite de 30 para 31 de dezembro do ano passado, numa discoteca em Barcelona, foram igualmente assediadas por Dani Alves.Ambas contaram à juíza aquilo que já tinham declarado na esquadra, ou seja, que antes de levar a vítima à casa de banho, onde terão ocorrido as agressões e a violação, Dani Alves também as abordou com uma evidente intenção sexual.Uma das jovens contou à magistrada que o brasileiro se aproximou, rodeando-lhe a cintura com os braços, enquanto à outra chegou a tocar-lhe nas parte íntimas, o que as fez sentirem-se "incómodas".A juíza recordou a esta última que podia denunciar o sucedido, mas ela recusou, para não retirar relevância à agressão sexual sofrida pela amiga, essa sim bem mais grave.