La Liga quer que o Barcelona-Real Madrid seja no Santiago Bernabéu

Imagens impressionantes de Barcelona: milhares no aeroporto e confrontos com a polícia

A La Liga solicitou ao Comité de Competição da Federação Espanhola de Futebol que inverta a ordem dos clássicos, de modo a que o Barcelona-Real Madrid marcado para 26 de outubro se realize no Santiago Bernabéu. Este pedido foi feito por causa do caos que se instalou na Catalunha depois da condenação dos independentistas. O duelo da 2.ª volta do campeonato entre as duas equipas teria lugar a 1 de março de 2020.O Real Madrid já me manifestou contra, dizendo que apenas aceita o adiamento do encontro de 26 de outubro.O clube merengue considerou que a alteração do palco do encontro seria prejudical a outras equipas. Além disso, invocou que tem um plano de pequenos melhoramentos a cumprir no estádio e que para esse fim de semana tinha previsto fazer essas obras.