Luis Suárez: «Nenhum jogador do plantel se recusou a baixar o salário»

O uruguaio Luis Suárez comentou a recente polémica relacionada com os cortes salariais do plantel principal do Barcelona e admitiu que tudo aquilo que foi dito não agradou aos jogadores, que acabaram por aceitar reduzir os salários em 70% e assim ajudar os funcionários do emblema catalão.





"Fomos os primeiros a chegar a um acordo. Estávamos cientes do que se passa em todo o Mundo e da situação financeira do clube. Mas a certa altura começaram a dizer que os jogadores não queriam aceitar, que jogadores do andebol tinham chegado a acordo e nós não. Nós não chegámos a acordo porque estávamos à espera de encontrar a a melhor solução para o clube e também a tentar ajudar outras pessoas que passavam por maus momentos", afirmou o avançado à rádio uruguaia Sport 890."Nenhum jogador do plantel se recusou a baixar o salário. A decisão foi tomada em conjunto pelos jogadores e pelo clube. Os capitães falaram com o presidente e com o Oscar Grau [diretor-executivo] e nenhum jogador recusou. Queremos sempre ajudar o clube", sublinhou o jogador de 33 anos que recupera de uma lesão no tornozelo direito e está atualmente na sua casa, em Barcelona, a cumprir isolamento devido à pandemia do coronavírus.