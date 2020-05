Luka Jovic regressou da paragem lesionado

Luka Jovic apresentou-se nas instalações Real Madrid esta manhã para se submeter a exames médicos, por estar com queixas num pé. E o diagnóstico não é animador: o avançado, ex-Benfica, de 22 anos, tem uma "fratura extra-articular no osso calcâneo do pé direto", segundo revelaram esta sexta-feira os merengues.





O jornal 'As', queà chegada a Valdebebas, explica que o sérvio lesionou-se a treinar em casa. Em princípio estará ausente dos relvados nos próximos dois meses.Jovic esteve envolvido numa polémica pouco depois da paragem dos campeonatos, por tere ter ido para a Sérvia celebrar o aniversário da namorada.