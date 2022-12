'Marca' garante que o Arsenal está bem colocado para contratar João Félix

A quarta época de convivência com Diego Simeone levou a um ponto de saturação e João Félix está de saída do Atlético Madrid. O internacional português contratado ao Benfica, em 2019, por 120 milhões de euros, estará mais perto de acertar com um novo clube que, segundo o jornal 'Marca', será o Arsenal, atual líder da Premier League.O jogador que esteve em bom plano no Mundial do Qatar já fez saber à direção que não quererá continuar para além de janeiro no emblema colchonero. "Relação entre Félix e Simeone não é boa. O mais razoável é pensar na saída", assumiu o CEO do clube , Miguel Ángel Gil Marín, a 6 de dezembro.Por isso, desde há várias semanas que o agente do atleta, Jorge Mendes, começou a envidar esforços para perceber qual o melhor emblema para receber o avançado, de 23 anos, que esta temporada conta quatro golos e três assistências pelo At. Madrid.O Arsenal está privado do avançado-centro habitual, Gabriel Jesus, depois do brasileiro se ter lesionado no Qatar. O tempo de paragem poderá estender-se até três meses, segundo a imprensa inglesa, tendo já sido obrigado a uma intervenção cirúrgica ao joelho.O Aston Villa está interessado mas Félix prefere um clube com outra história e uma cidade maior para viver. Segundo o diário espanhol, o Bayern Munique estará ainda na expectativa depois de ter assumido interesse no jogador no último verão.