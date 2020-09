Messi e Suárez juntos no Atlético Madrid? Presidente dos colchoneros não diz que não

Seis épocas e centenas de golos depois chegou ao fim a 'parceria' de Lionel Messi e Luis Suárez na frente de ataque do Barcelona com o uruguaio a passar a jogar pelo Atlético de Madrid. O presidente dos colchoneros, Enrique Cerezo, está radiante com a contratação do avançado de 33 anos e, em declarações ao programa 'El Partidazo', da rádio COPE, brincou com a hipótese de voltar a juntar Messi e Suárez... no Wanda Metropolitano,





"Na vida, se uma pessoa quer uma coisa... Se Messi quer voltar a jogar com Luis Suárez, só posso dizer que, com entusiasmo e vontade, tudo é possível...", afirmou Cerezo, tendo em conta que o astro argentino manifestou vontade de deixar os blaugrana nesta janela de transferências (cenário que deverá concretizar-se no próximo verão) e é conhecida a grande relação de amizade entre os dois jogadores.Ainda sobre a transferência de Suárez para o 'Atleti', o presidente dos colchoneros deixou elogios ao homólogo do Barcelona, Josep Maria Bartomeu."Tudo correu perfeitamente bem. Bartomeu é um bom amigo e um grande presidente. Neste momento as coisas no Barça não vão muto bem, mas agiu como tinha de agir. O negócio não se complicou muito e o jogador vai jogar onde quis jogar", sustentou Cerezo.