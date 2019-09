Messi: «Não sei se o Barcelona fez tudo para trazer Neymar»

Messi abriu o livro e em entrevista ao 'Sport' falou sobre o seu amor ao Barcelona, a lesão que o tem afastado dos relvados , e também Neymar. O internacional brasileiro protagonizou mais uma '' no mercado de transferências deste verão, mas a sua saída do PSG não se confirmou, apesar dos avanços do Barcelona."Adoraria que Neymar voltasse. Entendo as pessoas que eram contra. E é normal, depois de tudo o que aconteceu com ele, como ele saiu, como ele nos deixou. É normal e lógico que existam muitas pessoas que não querem que volte, mas a nível desportivo, Neymar é um dos melhores do mundo e, obviamente, a nossa equipa aumentaria as hipóteses de alcançar os resultados que todos queremos", afirmou Messi."Sinceramente, não sei se o Barcelona fez tudo para trazer Neymar. Todos os dias surgiam coisas diferentes sobre o negócio e nunca sabemos o que é verdade", disse ainda, o avançado argentino, que mais uma vez afirmou não querer deixar o clube catalão, ainda assim deixa um alerta: "O Barcelona é a minha casa, não quero sair mas quero um projeto ganhador".Quanto à lesão que ainda não o deixou estrear-se esta temporada na liga espanhola, Messi afirma estar a recuperar: "Ainda estou a treinar sozinho. Não tenho uma data definida . Quando estiver a 100% regresso. Talvez com o Borussia Dortmund (17 de setembro) ou contra o Granada (21 de setembro). Não tenho data definida."