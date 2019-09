Mourinho e a lição de Bobby Robson: «Se pensares na alegria que vai no balneário do Alicante...»

Nos vários capítulos da sua carreira que foram recordados na entrevista que deu ao Canal 11, José Mourinho reforçou ainda a "sorte" que teve por partilhar o balneário com grandes nomes do futebol mundial."No Barcelona, cruzei-me com os melhores. O Bobby Robson, que foi muito importante para mim, sabia onde estavam os melhores jogadores do Mundo: Figo, Ronaldo... Stoichkov. Ganhámos a Taça das Taças, a Taça do Rei, só perdemos a liga e porque perdemos seis pontos com o Alicante. Fiquei tão irritado quando perdemos aí e Robson só me disse: ‘Não fiques assim. Se pensares na alegria que vai naquele balneário [do Alicante]’", recordou.Além disso, o Special One enalteceu o que viveu no FC Porto e que o lançou. "Foi uma concentração de fatores aquele sucesso. Se alguém tiver dúvidas do que são princípios de jogo, vão ver esse FC Porto".José Mourinho não precisa de apresentações em relação ao que já conquistou na sua carreira como treinador, e o português, de 56 anos, abordou mesmo como tem visto o desporto-rei ao longo dos últimos anos."Hoje em dia, muito miúdo quer ser treinador de futebol. Na minha altura, sonhávamos em ser jogadores e chegar ao mais alto nível, mas agora é diferente. Mas também noto grandes diferenças para o futebol num passado recente e o que se vê hoje em dia. É a primeira vez que tenho estado mais tempo em casa e tenho notado logo uma coisa. Há uma exagerada complexidade em esconder as debilidades das equipas. Não há tanta evolução e procura do conhecimento", disse o técnico luso, completando: "Agora, tenho as minhas dúvidas de que nos próximos anos haja tanta evolução como nestes últimos anos."