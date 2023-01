Mulher de Dani Alves pede o divórcio

Joana Sanz, a mulher de Dani Alves, quer colocar um ponto final na relação com o internacional brasileiro e pediu o divórcio. A notícia foi avançada num programa de televisão em Espanha.O casamento não resistiu à hecatombe que nos últimos tempos se abateu sobre o ex-jogador do Barcelona, que se encontra em prisão preventiva, acusado de agredir a violar uma jovem de 23 anos numa discoteca em Barcelona, na noite de 30 para 31 de dezembro do ano passado.A modelo começou por apoiar o marido, mas à medida que novos pormenores sobre o caso foram sendo revelados, acabou por recuar. Apagou as mensagens de apoio do Instagram, bem como a maioria das fotos que tinha ao lado de Dani Alves.Joana Sanz já terá informado os advogados do defesa do futebolista das suas intenções. Segundo foi relevado no mesmo programa, a modelo não conta voltar atrás na sua decisão, mesmo que o jogador venha a ser ilibado pela justiça.