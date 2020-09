Mulher de Messi volta às redes sociais após semanas de silêncio

A 'novela' Lionel Messi agitou as águas em Barcelona, mas terá já chegado ao fim. Depois do argentino ter garantido que ficava nos blaugrana, a expectativa é a de que se apresente na segunda-feira ao serviço, isto depois de ontem ter falhado, uma vez mais, os testes à Covid-19. Facto é que já este domingo, a mulher do craque deu 'sinal de vida' nas redes sociais.





Ver esta publicação no Instagram Family time ?? Mi todo Uma publicação partilhada por Antonela Roccuzzo (@antonelaroccuzzo) a 25 de Jul, 2020 às 9:50 PDT

Antonella Roccuzzo manteve-se em silêncio no Instagram enquanto decorria este turbilhão e voltou hoje a publicar uma 'storie' para dar os parabéns à sua amiga Elena Galera, mulher de Sergio Busquets. A última publicação de Antonella havia sido a 11 de agosto.Recorde-se que a argentina, de 32 anos, divulgou em julho e agosto várias fotografias das férias do casal e dos três filhos e tem partilhado outras imagens ao lado de Messi nas conquistas do jogador dentro de campo.