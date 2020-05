Novo Santiago Bernabéu vai ter um relvado removível

O Real Madrid vai gastar mais de 800 milhões de euros para remodelar o estádio Santiago Bernabéu e o novo recinto merengue terá, entre outros luxos, um relvado removível. A informação é avançada esta quinta-feira pela 'Marca', que revela pormenores e imagens do projeto que já está a ser delineado.





De acordo com o jornal espanhol o Real Madrid pretende tornar o Bernabéu um local ideal "para outros eventos como espetáculos e, no futuro, jogos de basquetebol ou outras modalidades" e tal só será possível "com um relvado que possa ser removido em poucos minutos".Assim, solução deverá passar por distribuir o relvado em "sete ou oito placas" que possam ser retiradas e guardadas numa espécie de caverna subterrânea "com efeito de estufa" que reúna "condições ideais de humidade e luz" que permitam uma manutenção saudável do 'tapete'. Trata-se de um projeto ambicioso, já que irá exigir um grande e cuidadoso trabalho nas estruturas abaixo do estádio.Segundo a 'Marca' o Real Madrid também quer poupar dinheiro a longo prazo com a manutenção, visto que o relvado tem sido substituído todos os anos antes do início de cada época e não é fácil tratá-lo devido às próprias caraterísticas do estádio: alto, fechado e com pouca luz natural.