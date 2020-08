O 'tweet' de Puyol sobre Messi e a resposta de Suárez que está a dar que falar

Se dúvidas existiam pela credibilidade da notícia avançada pela TyC Sports sobre o pedido de Leo Messi em deixar o Barcelona, as mesmas terão praticamente ficado desfeitas pela atividade de Carles Puyol e Luis Suárez nas redes sociais. Em causa está um 'tweet' do antigo capitão culé, na qual expressa "respeito e admiração" pelo argentino e lhe deixa todo o seu apoio.





Em resposta, Suárez deixou três emojis a bater palmas àquele 'tweet', o que denota primeiro de tudo a aprovação pelo que foi escrito pelo lendário ex-capitão, mas também deixará a entender que a informação da decisão de La Pulga já circulará no núcleo duro do Barcelona.Continuando na 'onda' das redes sociais, Luís Figo já reagiu à notícia do pedido de Messi, com um simples mas esclarecedor "Uau!! Outro momento histórico!!!".