Presidente do At. Madrid quer sucesso de João Félix no Barcelona: «Se estiver bem, é bom para nós»

O presidente do Atlético Madrid falou à imprensa espanhola este domingo, antes de um almoço com dirigentes do Real Madrid, num dia que fica marcado pelo dérbi da capital com os colchoneros a receberem os merengues.

Além da partida, Enrique Cerezo falou sobre João Félix, tendo sido questionado sobre o bom momento do avançado português no Barcelona, ele que está cedido pelo Atlético até final da época.





"É nosso jogador, devemos protegê-lo, ajudá-lo e pensar que, se estiver bem, é bom para nós. Sempre dissemos que é um jogador fantástico e está a demonstrá-lo no Barcelona. Connosco não se adaptou, não teve sorte. É um grande jogador no Barcelona, aqui também era", notou, antes de admitir: "Talvez não estivesse preparado para nós. Não funcionou, não mostrou tudo o que tinha. Foi para o Chelsea e aconteceu o mesmo. Agora no Barcelona está a mostrar, os grandes jogadores acabam sempre por fazê-lo."Pode mesmo dizer-se que Cerezo 'esfrega as mãos' pensando na valorização de Félix durante o empréstimo ao Barça – não existe opção de compra -, caso mantenha o nível que tem demonstrado neste início de época (3 golos e duas assistências em 4 jogos. Porém, o presidente colchonero garante: "Só celebro golos do Atlético Madrid."

Refira-se que João Félix renovou recentemente com o Atlético até junho de 2029, depois de ter sido contratado em 2019 ao Benfica por 127 milhões de euros.