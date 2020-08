Quique Setién quer ver esclarecida a sua situação e envia fax ao Barcelona

Ronald Koeman já foi oficialmente apresentado e já pôs em marcha uma 'revolução' no plantel do Barcelona mas Quique Setién ainda não está totalmente livre para procurar outro clube.





Segundo a Cadena SER, os advogados do treinador espanhol contactaram o clube catalão, através de fax, reclamando que Quique Setién seja notificado oficialmente do seu despedimento de forma a poder iniciar os trâmites legais para buscar um novo desafio profissional.Recorde-se Setién foi despedido após a humilhação do Barcelona em Lisboa, onde foi goleado pelo Bayern Munique (8-2) em jogo da final 8 da Liga dos Campeões.Na sequência desta pesada derrota foram muitos os que vieram pedir publicamente mudanças drásticas no clube... e estas estão mesmo a acontecer. Setién deu lugar a Koeman , que já dispensou Luis Suárez e já oavisou Messi que os privilégios tinham terminado Entretanto, o avançado argentino comunicou ao clube a sua intenção de deixar o Barcelona.