Quique Setién: «Se vou ser o treinador na Champions? Espero que sim, mas não sei»

A derrota do Barcelona diante do Osasuna ditou o adeus definitivo à revalidação do título espanhol - conquistado pelo Real Madrid -, agravou a crise instalada no clube ainda na pausa competitiva e motivou uma reação 'explosiva' de Lionel Messi.





Apesar do cenário negativo, os catalães ainda podem conquistar um troféu esta época: a Liga dos Campeões. A 8 de agosto o Barça vai receber o Nápoles na 2.ª mão dos oitavos-de-final (após o empate a um golo na 1.ª mão, em Itália) e tentar garantir uma vaga na 'final 8' da liga milionária, em Lisboa, mas Quique Setién admite que não sabe se será ele a orientar a equipa."Espero que sim, mas não sei", afirmou o técnico espanhol após o jogo com o Osasuna, partilhando as críticas apontadas por Messi. "Há que fazer autocrítica. Somos exigentes e há coisas para melhorar, mas também temos feito coisas boas. Não deitaria tudo por terra. A frustração neste momento é grande por termos perdido uma liga, mas vamos ter uns dias de descanso e acredito que a equipa voltará limpa para enfrentar a Champions com a máxima ambição", referiu.Apesar das dúvidas quanto à continuidade, Setién diz estar preparado para o desafio e acredita que a equipa vai mudar o 'chip' e mostrar outra face na liga milionária."Eu sou a pessoa máxima no comando e sinto-me capaz e com energia. Acredito que seremos uma equipa diferente e com uma atitude mental muito melhor", justificou o técnico do Barcelona.