Real Madrid-Almería investigado: lance polémico não foi ao monitor mas áudio do VAR veio a público

O jogo entre Real Madrid e Almería (3-2) , deste domingo, continua a dar que falar (e muito) em Espanha. Depois de a equipa visitante ter arrasado publicamente a equipa de arbitragem , o Comité Técnico de Arbitragem daquele país abriu uma investigação para determinar como o áudio de uma comunicação entre o juiz da partida e o VAR, num lance que não foi analisado no monitor, veio a público.No lance em questão, aos 86 minutos, Vinícius Júnior e Pozo envolveram-se numa jogada onde os jogadores do Almería pediram vermelho direto por agressão. No áudio, o VAR Hernández Hernández comunica com o árbitro principal, Hernández Maeso, mas opta por não o chamar a ver o lance ao pormenor."Para mim não há nada", atira de imediato Hernández Maeso do relvado. "Sim, quando ele vai tirar o braço, o braço balança e bate nele. Ele vai a tirar o braço. Vamos prosseguir", responde o VAR, segundo o áudio divulgado pela 'Marca'.Em comunicado, o Comité Técnico de Arbitragem confirmou a abertura da investigação. "O áudio é efetivamente do jogo entre Real Madrid e Almería. O CTA abriu uma investigação para determinar como este veio a público sem se tratar de uma revisão no monitor", pode ler-se.