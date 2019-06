Real Madrid com oferta de 'sonho' por Neymar

O Paris Saint-Germain já abriu a porta de saída a Neymar e pretendentes não faltam. Segundo o diário ‘Mundo Deportivo’, o Real Madrid apresentou uma proposta de sonho pelo avançado brasileiro.O clube merengue terá oferecido ao campeão francês 130 milhões, Gareth Bale e James Rodríguez em troca de Neymar, uma vez que estes jogadores não são opção para Zidane. Florentino Pérez, presidente do clube madrileno, nunca escondeu o interesse pelo jogador e acredita que Neymar será uma mais-valia não só dentro, como também fora de campo. Apesar de Zidane estar mais interessado em reforçar o meio campo com Pogba , o presidente espanhol vê Neymar como uma transferência estratégica que pode ajudar o clube na área do marketing.O Real Madrid não está sozinho na corrida pelo avançado tendo o Barcelona como principal rival. Segundo o mesmo jornal, o clube catalão quer o astro brasileiro de volta e está disposto a ‘trocar’ Coutinho, Rakitic, Dembélé ou Umtiti, jogadores que interessam ao PSG.Neymar já mostrou interesse em regressar ao clube catalão, o que dificulta a sua ida para o Santiago Bernabéu, mas o presidente merengue tem mais um trunfo na manga. Florentino Pérez não desiste e, para além da proposta de peso, ‘prometeu’ ao jogador canarinho um salário de 30 milhões, algo que pode pesar na escolha do avançado.