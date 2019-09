Revelados pormenores do contrato de Ansu Fati: assinatura como profissional vale 1 milhão

'Cuecas' e adversários no chão: Ansu Fati no Sevilha já era um perigo à solta 'Cuecas' e adversários no chão: Ansu Fati no Sevilha já era um perigo à solta A carregar o vídeo ...



Ansu Fati integra a lista dos



Ansu Fati integra a lista dos dez jovens mais promissores desta Liga dos Campeões , onde tem a "concorrência" de João Félix e ainda Florentino, do Benfica.

Aos 16 anos, Ansu Fati tem sido peça de destaque na equipa principal do Barcelona neste início de temporada, em que a formação da Catalunha não pode contar com Messi. O jovem avançado, nascido na Guiné-Bissau, assinou no final de julho a renovação de contrato com o Barcelona até 2022, com mais dois anos de opção e uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros, e esta terça-feira a imprensa espanhola revela alguns pormenores desse mesmo contrato.Segundo avançou o jornalista Lluís Canut, da Catalunha Rádio e Esport3, a nova jóia da formação catalã desde que é representada pelo irmão de Messi já recebeu um prémio de 700 mil euros pela assinatura de renovação.No que diz respeito ao valores salariais, a imprensa espanhola refere que o aumento será gradual, oscilando entre os 300 mil euros, no primeiro ano, e os 600 mil euros, no último ano de contrato. No entanto estes valores disparam caso Ansu fati assine contrato profissional: nesse caso, o jovem avançado receberá 1 milhão de euros no primeiro ano, 1.250.000 euros no segundo ano e um milhão e meio no terceiro ano.