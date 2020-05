Reyes foi o 'responsável penal' pelo acidente: autoridades pedem arquivamento do caso

As autoridades de segurança rodoviária (Fiscalía) pediram ao Tribunal de Instrução número 2 de Alcalá de Guadari para que arquivassem o caso relativamente ao acidente que provocou a morte a José Antonio Reyes, a 1 de junho de 2019, na autoestrada que liga Sevilha a Utrera.





O arquivamento está relacionado com a "impossibilidade de continuar com o exercício da ação penal pela morte do responsável penal", José Antonio Reyes, informa a Guardia Civil em comunicado. O acidente provocou ainda a morte do primo de Reyes, Jonathan Reyes, tendo resultado daí também um ferido grave, Juan Manuel Calderón.Na causa do acidente está o excesso de velocidade. "O rebentamento do pneu traseiro, que levou a que o condutor perdesse o controlo do volante, e a excessiva velocidade de circulação do veículo, superior a 187 km/h, pelo menos 67 km/h acima do limite permitido", explica a Guardia Civil.Segundo a imprensa espanhola, o pneu traseiro do Mercedes Benz modelo S 550 do antigo jogador espanhol tinha sido reparado pelo primo numa oficina dias antes de forma defeituosa, o que terá provocado o seu rebentamento.José Antonio Reyes passou pelo Benfica na temporada 2008/2009, por empréstimo do At. Madrid.