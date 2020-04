Sandro Rosell: «Regresso de Neymar? Só com condições sociais e comportamentais»

Neymar passou quatro temporadas no Barcelona antes de rumar ao Paris SG, deixou muitas saudades na Catalunha e nas mais recentes janelas de transferência o regresso do craque brasileiro a Camp Nou tem feito correr muita tinta, pelo que a próxima não será exceção. A qualidade do avançado é inegável, mas há quem acredite que as suas atitudes (e alguns escândalos) fora das quatro linhas o têm impedido de atingir o nível de Ronaldo e Messi.





Sandro Rosell levou Neymar para o Barça no verão de 2013 num negócio polémico e que forçou o então presidente dos catalães a demitir-se . Agora, Rosell defende o regresso do canarinho à Catalunha mas, face às várias polémicas extra futebol que têm envolvido o jogador, admite que só voltaria a contratá-lo com condições específicas para proteger o clube."Se contrataria Neymar? Do ponto de vista desportivo, sem dúvida. Mas com um contrato variável, por escrito, condicionado pelos resultados desportivos, sociais e comportamentais", admitiu Rosell em entrevista ao 'Mundo Deportivo'.Na opinião de Rosell, Neymar "tem um talento inato para o futebol e uma aura pessoal com grande valor comercial" e o antigo líder catalão acredita que Lionel Messi gostaria de voltar a jogar ao lado do brasileiro. "Messi é o melhor jogador da história do futebol e é muito inteligente, por isso quer que os outros melhores jogadores do Mundo joguem ao seu lado e ganhem tudo", explica Rosell, que diz ainda que os catalães precisam de começar a preparar-se para o momento em que argentino deixe o clube. "É o jogador que mais contribuiu na história do clube. Messi vai passar, vai deixar uma memória indelével, mas o Barça vai continuar", sustenta.