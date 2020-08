Segue a 'guerra' no Barcelona: Messi não se apresenta para fazer testes PCR

Lionel Messi comunicou ao Barcelona que não irá marcar presença nos testes PCR de deteção do coronavírus que todo o plantel dos catalães se irá submeter no domingo, de acordo com a RAC1. A informação adiantada pela emissora catalã dá ainda mais força ao cenário de rutura total entre o clube e o craque argentino, que nos últimos dias 'chocou' o mundo do futebol ao anunciar a sua decisão de deixar o clube ao fim de 20 anos de ligação.





Ao decidir não se apresentar para estes testes, Messi fica impossibilitado de trabalhar com os restantes colegas - já que os mesmos são obrigatórios antes da retoma dos treinos, na segunda-feira -, mas também envia mais um sinal claro que de que não tem qualquer intenção de continuar a representar o clube catalão.Resta agora saber como seguirá esta verdadeira novela, que teve como primeiro capítulo o fax enviado pelos advogados do jogador ao Barcelona a comunicar a intenção de accionar uma cláusula que permite ao argentino deixar o clube no final de cada temporada. O problema é que os catalães a interpretam de outra forma e não estão dispostos a facilitar. Enquanto isso, clubes como Manchester City, Paris SG e Inter Milão seguem atentamente as novidades à espera de uma aberta para lançar o seu ataque a um dos jogadores mais desejados do momento.