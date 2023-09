Selecionadora espanhola convoca campeãs do mundo mas deixa Jenni Hermoso de fora

Montse Tomé, treinadora da seleção feminina espanhola, anunciou esta segunda-feira a lista de convocadas para os encontros da Liga das Nações frente à Suécia e à Suíça e... há surpresas. A selecionadora convocou 15 jogadoras campeãs do mundo, mas deixou Jenni Hermoso de fora. Além disso, também foram convocadas algumas das atletas que se recusaram a ir ao Mundial."Estamos com a Jenni em tudo e com todas as jogadoras. A melhor forma de ajudá-las é estar com elas e ouvi-las. A melhor fora de protegê-la é assim. Já trabalhei muito com ela", afirmou Montse Tomé quando questionada sobre ausência de Jenni Hermoso das convocadas.Sobre a convocatória de jogadoras que anunciaram que não voltariam à seleção, a selecionadora referiu: "Vivemos uma situação especial e vivemos algo excecional. A federação tem trabalhado para falar e trabalhar com elas e estamos muito entusiasmadas com o caminho na Liga das Nações".Recorde-se que, na sexta-feira, 39 jogadoras, incluindo as 21 campeãs do mundo,, na qual anunciaram que não voltariam a representar a seleção enquanto o organismo não avançasse com reformas profundas.Antes de a convocatória ser conhecida, a Federação Espanhola emitiu um comunicado, garantindo que irão proceder à realização de mudanças estruturais e renovações no organismo: "Garantimos um ambiente seguro para as jogadoras e estamos comprometidos com um ambiente de confiança mútua para que possamos trabalhar juntos e garantir que o futebol feminino continue a progredir com muito mais força. Portanto, insta-se as jogadoras a aderir a esta mudança liderada pela Federação, entendendo que as transformações que devem continuar devem ser sólidas e justas".Guarda-Redes: Misa Rodríguez, Cata Coll e Enith SalomDefesas: Irene Paredes, Laia Alexandri, Oihane, Olga Carmona, Ona Batlle e Mapi LeónMédias: Aitana, Alexia, Patri Guijarro, María Pérez, Tere Abelleira e Rosa MárquezAvançadas: Athenea del Castillo, Esther González, Eva Navarro, Inma Gabarro, Mariona e Lucía García