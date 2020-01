Simeone e a entrada que valeu vermelho direto a Valverde: «Eu teria feito o mesmo»

Zidane foi pragmático ao analisar a falta cometida por Valverde ao minuto 115 na final da Supertaça de Espanha, que o Real Madrid conquistou frente ao Atlético nos penáltis. "Fez uma falta grosseira, mas tinha mesmo de a cometer! Dou-lhe os parabéns por ter sido eleito o MVP do jogo", disse o técnico dos merengues, comentando o facto de ter vencido todas as finais que disputou: "Dizem que elas não são para se jogar mas para se disputar, não é? Este clube é mesmo assim..."





Já Simeone advogou que a ação de Valverde, no minuto 115, se revelou decisiva para o desfecho do jogo. "Com aquela ação, o Valverde ganhou a partida. Foi eleito o MVP da Supertaça também por aquela falta. Foi o lance mais importante do jogo. Eu teria feito o mesmo! Provavelmente, o Morata iria fazer golo. Vamos ver quantos jogos de castigo lhe aplicam...", frisou o técnico do At. Madrid.