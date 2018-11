Solari: «Ninguém partiu o nariz mais vezes do que o Sergio Ramos»

Na conferência de imprensa de antevisão ao embate frente ao Celta de Vigo, Solari, técnico interino do Real Madrid, saiu em defesa de Sergio Ramos, capitão dos merengues que voltou a estar no centro da polémica devido a, jogador do Viktoria Plzen."O nosso capitão é honesto e valente. Todos os que jogam futebol sabem que é um desporto de contacto, 80 ou 90 quilos na velocidade máxima. São ações que são parte do jogo. Ninguém tem o nariz mais partido do que ele. Pelo menos três vezes, ele sabe bem o que isso é. Não há má intenção, este é um desporto de contacto", argumentou.A chegada de Solari ao banco do Real Madrid trouxe mais minutos a jovens jogadores como Vinícius, Odriozola e Reguilón. O técnico argentino diz não compreender por que motivo não tinham mais tempo de jogo."Não sei por que não tinham mais minutos. Odriozola e Reguilón têm estado muito bem, tal como os restantes. Todos sabem o que significa o Real Madrid. Não têm acusado o peso da camisola", destacou Solari.