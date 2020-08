Suárez responde ao cunhado: «Há gente a falar de mim com a qual não tenho relação há anos»

Messi pediu para sair do Barcelona mas não será a única estrela a deixar o Camp Nou. Também Luis Suárez, que após a humilhante goleada (8-2) sofrida frente ao Bayern Munique, na Champions, se mostrou disponível para sair e acabou por ser descartado pelo novo técnico Ronald Koeman, vai prosseguir a carreira noutras paragens.





Face à especulação e rumores dos últimos dias, o avançado uruguaio manifestou-se pela primeira vez e, através de uma 'storie' no Instagram, reagiu. "Há pessoas a falar de mim ou em meu nome com as quais não tenho relação há muitos anos. Eu falo quando tenho que falar por mim mesmo", escreveu Suárez.A imprensa espanhola interpreta a mensagem de Suárez com um 'recado' ao cunhado e antigo assessor do jogador, que em declarações ao 'TyC Sports' garantiu que o futuro do uruguaio está dependente de Messi e que há propostas de vários clubes. "O futuro de Messi vai influenciar o de Suárez. Há muita irmandade entre eles, são unha com carne. Estão sempre juntos. Vai ter muito peso para onde o Messi irá, porque são compadres e entendem-se dentro e fora do campo. Chovem ofertas de todos os lados por ele, porque é um grande goleador no futebol mundial", afirmou.