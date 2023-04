Tebas condena agressão de Valverde a Baena: «É reprovável, a provocação nem sequer foi visível»

Javier Tebas, presidente da LaLiga, considerou "reprovável" a agressão de Valverde a Baena após o jogo entre o Real Madrid e o Villarreal (2-3) do passado sábado, frisando que a violência nunca é a solução."A provocação foi uma atenuante, nunca é justificação para o que aconteceu. A Comissão Antiviolência espanhola é quem tem de atribuir as sanções correspondentes. É um ato reprovável e a provocação nem sequer foi visível", começou por referir Tebas, em conferência de imprensa no centro de treinos do Sp. Gijón.Apesar do incidente ter ocorrido já depois do apito final, junto ao autocarro do 'submarino amarelo', o dirigente aproveitou para falar sobre a arbitragem, sublinhando ser "necessária uma revisão profunda". "Os clubes já demonstraram um desconforto significativo. Normalmente eles [árbitros] tornam-se grandes quando [os jogos] envolvem os clubes grandes, mas é algo que acontece em muitos estádios. Acontecem coisas estranhas. Devemos fazer uma reflexão importante, porque os árbitros fazem parte da justiça e do entretenimento. Queremos saber os critérios para a promoção e despromoção de árbitros. Na Alemanha, há uma empresa que faz a gestão dos árbitros independentes. Queremos um modelo diferente para administrar a arbitragem. Não vamos inventar nada, queremos copiar o modelo de árbitros independentes da Premier League", rematou.