Tebas visa antigo CEO do Barcelona: «Veio da Mediamarkt, um mundo de máquinas de lavar...»

Javier Tebas, presidente da LaLiga, abordou a saída do antigo CEO do Barcelona , Ferran Reverter, explicando que o espanhol era o "homem de Florentino Pérez" nos catalães. O advogado referiu ainda que é do interesse da Liga que os culés melhorem a sua situação financeira, uma vez que é um dos clubes "mais importantes do Mundo"."Ferran Reverter era contra o acordo CVC e sei que não tinha muito carinho por mim. É um executivo que em muito pouco tempo se colocou a par de tudo. Veio da Mediamarkt, de um mundo de logística, máquinas de lavar e televisões, e de repente chega ao Barça e sabe tudo de direitos televisivos, de política do futebol... levou o clube a uma situação complicada no âmbito comercial, político e institucional", frisou Tebas, que mostrou esperança na recuperação financeira dos blaugrana e revelou uma conversa com Laporta."Interessa à LaLiga que o Barça esteja bem, porque um dos melhores clubes do Mundo não pode estar nesta situação. Arriscou antes da pandemia e as medidas que tomou depois não foram as mais adequadas. Laporta dizia-me que com o acordo CVC lhe iam dar 700 milhões. E eu respondia-lhe: 'Não sei como consegues acreditar numa coisa dessas'".Segundo a 'Marca', o advogado espanhol sublinhou ainda que a saída de Messi não teve impacto na LaLiga, e insistiu na ideia de que a Serie A não cresceu com a estadia de Cristiano Ronaldo na Juventus (2018-2021).