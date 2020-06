Tweet de 2015 sobre Cristiano Ronaldo aumenta tensão no Barcelona

O Barcelona perdeu a liderança da liga espanhola para o Real Madrid e atravessa uma fase conturbada em termos desportivos. Mas a crise blaugrana tem-se agravado nos últimos dias pelas tensões entre plantel e equipa técnica, depois de os jogadores terem feito queixa de Eder Sarabia, braço-direito de Quique Setién que viu Messi virar-lhe costas no empate do último sábado em Vigo.





Jamás ha habido un goleador como Cristiano. #CR7 — Eder Sarabia (@edersa10) September 12, 2015

E no meio de toda esta tensão veio à baila uma publicação de Eder Sarabia no Twitter em setembro de 2015 sobre... Cristiano Ronaldo. "Nunca houve um goleador como Cristiano", escreveu o adjunto de Quique Setién que, na altura, assumia as mesmas funções no Las Palmas.Em poucas horas o tweet tornou-se viral e com milhares de reações. "Não te deixes atropelar pelo anão" e "Diz a Messi que as coisas estão claras e avisem-no de que não jogará o próximo jogo. Deixe-no saber quem manda", foram alguns dos comentários de apoio ao adjunto de Setién. Mas muitos outros apontam o dedo a Sarabia: "Grande Eder, a destruir o Barça desde dentro".