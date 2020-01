Victor Sánchez despedido do Málaga depois de escândalo sexual

Victor Sánchez del Amo já não é treinador do Málaga, anunciou em comunicado o clube que milita na 2.ª divisão espanhola.





para que um vídeo de cariz sexual não fosse divulgado. Victor Sánchez não cedeu e o vídeo acabou por ser publicado na internet, tornando-se viral."O Málaga decidiu despedir Victor Sánchez del Amo com base em motivos disciplinares, em conformidade com as normas aplicáveis. O clube tomou a decisão considerando os graves danos causados à instituição pelos recentes incidentes extra-desportivos, com objetivo de minimizar o seu impacto na equipa e em toda a organização", explicou o clube.