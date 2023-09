Woody Allen em defesa de Rubiales: «Não lhe deu um beijo num beco escuro...»

«Como o Iker e a Sara, eh?»: revelado vídeo de Jenni Hermoso a rir-se do beijo de Rubiales «Como o Iker e a Sara, eh?»: revelado vídeo de Jenni Hermoso a rir-se do beijo de Rubiales

No mesmo dia em que os capitães da seleção espanhola condenaram a atitud e de Luis Rubiales com Jenni Hermoso, Woody Allen saiu em defesa do presidente da federação espanhola (RFEF), sublinhando que o dirigente não deveria perder o seu trabalho após o polémico beijo na boca que deu à jogadora após a final do Mundial de futebol feminino."Rubiales não lhe deu um beijo num beco escuro", começou por dizer o ator e realizador de 87 anos ao 'El Mundo'. "Não a estava a violar, era apenas um beijo e era uma amiga. O que há de mal nisso? Independentemente do que aconteceu, é difícil perceber que alguém possa perder o seu emprego e ser penalizado dessa forma por dar a alguém um beijo. Se foi inapropriado ou demasiado agressivo, há que dizer-lhe que não o faça mais e que peça desculpa", prosseguiu.E atirou: "Não assassinou ninguém. Mas suspenderam-no do cargo e pode perder tudo... Ele errou... Mas não é que tenha feito uma coisa assim tão grave".