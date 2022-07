Xavi continua sem visto e para já fica em Barcelona: treinador falha jogo com o Inter Miami

Xavi continua impossibilitado de integrar a comitiva do Barcelona em Miami. O treinador dos blaugrana não vai poder orientar a equipa frente ao Inter Miami esta madrugada por aindade entrada nos EUA.O clube e o treinador esperam, contudo, que a situação fique resolvida nas próximas horas e que já possa orientar a equipa na próxima quinta-feira, em Las Vegas, frente ao eterno rival Real Madrid. Para já, o treinador catalão terá de asssitir à partida com o Inter Miami pela televisão, a partir de casa, em Barcelona.A recusa do visto por parte das autoridades norte-americanas prende-se com o facto de o antigo médio ter ido ao Irão em três ocasiões nos últimos cinco anos, enquanto jogador do Al-Sadd, da Arábia Saudita. Recorde-se que o Irão é um país que os Estados Unidos consideram como inimigo.Segundo informações adiantadas pelo diário espanhol ‘AS’, esperava-se que o visto estivesse pronto na manhã desta terça-feira. No entanto, mesmo que isso acontecesse, o treinador não teria possibilidade de se juntar já ao plantel azulgrana, uma vez que já não há voos disponíveis no dia de hoje.Por isso, será Óscar Hernandéz, irmão de Xavi, a orientar a equipa frente ao Inter Miami, clube fundado por David Beckham.