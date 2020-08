Zidane explica ausência de Bale na Champions: «Ele preferiu não jogar»

Gareth Bale ficou fora dos convocados do Real Madrid para o duelo de sexta-feira com o Manchester City, na 2.ª mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, que marca o regresso da prova milionária após a paragem devido à pandemia.





Na antevisão ao encontro, o Zinedine Zidane explicou a ausência do avançado galês e revelou que foi o próprio jogador a pedir para não jogar. "Eu vou explicar. Há sempre muita especulação e muitas coisas são ditas Temos uma relação de respeito mútuo como treinador e como jogador. A única coisa que posso dizer é que ele preferiu não jogar, nada mais. O resto fica entre mim e ele", justificou o técnico merengue.Apesar das polémicas de Bale nos últimos meses, Zidane diz que não está desapontado com o jogador. "Tenho muito respeito pelo Gareth e por todos os outros. As coisas do balneário devem ficar entre jogadores e treinador", admitiu. O técnico não sabe se o galês vai continuar no clube mas por agora centra todas as atenções na Champions. "Neste momento ele é jogador do Real Madrid. Não muda nada e eu respeito isso. Preferiu não jogar, é a única coisa que posso dizer. Todos os que estão aqui para o jogo de amanhã estão apenas concentrados nisso", justificou Zidane.Recorde-se que no duelo da 1.ª mão, em Madrid, a 26 de fevereiro, o Manchester City venceu por 2-1 e por isso está em vantagem na eliminatória.