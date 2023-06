«De luto pela justiça desportiva»: Espanyol em protesto no início do jogo com o Almería

Espanyol em protesto pela justiça desportiva #LaLigaELEVEN pic.twitter.com/tJkTADtupH — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) June 4, 2023

O início de jogo entre Espanyol e Almería, da última jornada da Liga Espanhola, ficou marcado por um protesto por parte dos catalães. Com uma tarja gigante na bancada central a dar o mote, com a frase "de luto pela justiça desportiva", a formação de Barcelona ficou um minuto sem fazer a bola rolar. Em causa estão os vários casos que ocorreram esta época, em especial o mais recente, que levou mesmo a um protesto do resultado com o At. Madrid