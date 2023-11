Sofreu dupla fratura no testículo e decidiu não operar: «Senti dores que não desejo ao meu pior inimigo»

.@18danirodriguez a @M_A_Moya sobre su doble fractura de testículo en el Camp Nou, y su decisión de no parar:



"Ese dolor no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Como me costó tanto tanto llegar... yo dije 'no me pueden quitar a mí esto". #ElTercerTiempo pic.twitter.com/YbdtupIEHE — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) November 6, 2023

O médio do Maiorca Dani Rodríguez recordou, em declarações à 'Movistar +', a lesão que contraiu em 2019 num jogo com o Barcelona, quando sofreu uma dupla fratura no testículo. O jogador, atualmente com 35 anos, garante que sentiu uma dor insuportável e explicou o porquê de, mesmo assim, ter pedido para não ser substituído naquela partida."Foi uma ação fortuita. Fui à bola com força e tento meter a perna ao lado do Sergi Roberto. Ele protege a bola com o quadril e acerta-me no testículo esquerdo. Sofri uma dupla fratura. Foi complicado, uma dor que não desejo ao meu pior inimigo. Foi inacreditável. Sabes a dor que sentes quando te dão um pontapé forte nos testículos? Foi isso que senti durante dois meses", detalhou o médio, antes de rematar: "Como era a minha primeira vez em Camp Nou e me custou tanto até chegar ali, pensei: 'Não me podem tirar isto'".Refira-se que, em 2021, Dani Rodríguez concedeu uma entrevista onde explicou a sua decisão de não ser submetido a cirurgia : "Foi difícil. Mas tenho trabalho feito, tenho três filhos... Havia o risco de perder o testículo. Foi uma decisão complicada, no sábado seguinte jogávamos em Vigo e decidi continuar, sem operar. Por sorte não aconteceu nada mais grave", disse, à data.