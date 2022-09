Fim da novela: Rayo Vallecano oficializa contratação de Raúl de Tomás

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

OFICIAL | @RaulDeTomas9 es nuevo jugador del Rayo Vallecano. Acuerdo hasta el final de la temporada 2026-27.

¡Bienvenido de nuevo a casa!#VuelveRDT ? pic.twitter.com/bZosHzDzJ6 — Rayo Vallecano (@RayoVallecano) September 13, 2022

O Rayo Vallecano confirmou esta terça-feira a contratação de Raúl de Tomás. O internacional espanhol, ex-Benfica, assinou até 2027 neste seu regresso a Madrid - já alinhara duas épocas no clube - depois de, durante este mercado e transferências ter sido associado a vários clubes... e polémicas Segundo avança o 'As', o Rayo vai pagar 8 milhões de euros ao Espanyol por RdT (valor que pode subir aos 11 se se cumprirem algumas variáveis), tornando-se o avançado a contratação mais cara do Rayo ao superar Álvaro García (5 milhões), Kakuta (4) ou Advíncula (3).