Presidente do Rayo com penso no nariz após "cabeçada" de empresário de Raúl de Tomás: «Chamei a polícia»

Raúl Martín Presa, presidente do Rayo Vallecano, garante que foi agredido pelo empresário de Raúl de Tomás e não o contrário , como foi inicialmente adiantado pelo 'Carussel Deportivo'."Levei uma cabeçada inesperada, chamei a polícia e apresentei queixa", explicou, ontem, o líder do clube madrileno, após o triunfo (2-1) sobre o Valencia. O dirigente surgiu em público com um penso no nariz e assegurou que mantém a intenção de contratar RDT ao Espanyol, mas que se recusa a pagar comissões aos agentes do ex-Benfica.