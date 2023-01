«Absolutamente falso»: Real Madrid garante que não proibiu camisolas do Atlético no Santiago Bernabéu

O Real Madrid negou esta quarta-feira, em comunicado oficial, a informação adiantada hoje pela 'Marca', que referia que os merengues tinham proibido os adeptos do Atlético Madrid de levarem camisolas , cachecóis ou símbolos do clube para o Santiago Bernabéu, no duelo dos 'quartos' da Taça do Rei, que se joga amanhã pelas 20 horas.No esclarecimento, os merengues garantem que a "informação é absolutamente falsa", para além de frisarem que o número de bilhetes atribuído aos adeptos colchoneros - 334 - é "o mesmo que o Real Madrid recebe quando visita o Wanda Metropolitano", estádio da formação comandada por Diego Simeone."Perante a informação veiculada na primeira página do jornal 'Marca', na qual se afirma que o Real Madrid proíbe os adeptos de entrarem no nosso estádio com camisolas da equipa visitante, o Real Madrid vem manifestar o seguinte:1. Que a referida informação é absolutamente falsa. O Real Madrid nunca proibiu a entrada no estádio Santiago Bernabéu de adeptos com camisolas da equipa rival. Sempre foi assim, como se pode constatar em todos os jogos realizados no nosso estádio, e continuará a ser.2. E no que diz respeito ao número de bilhetes que o Real Madrid colocou à disposição do Atlético Madrid para este próximo jogo, o nosso clube quer deixar claro que o número de bilhetes atribuídos ao Atlético Madrid é o mesmo que o Real Madrid recebe quando visita o Wanda Metropolitano, correspondendo ao que foi acordado por ambas as entidades no âmbito da extraordinária relação que mantemos.3. Da mesma forma, o Real Madrid quer registar que a venda e cessão de ingressos para o Santiago Bernabéu sempre cumpriram e sempre cumprirão o regulamento em vigor em cada competição.O Real Madrid espera que este próximo dérbi seja uma festa futebolística que nada nem ninguém deve manchar com informações absolutamente falsas".