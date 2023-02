Alaba justifica-se depois de votar em Messi no FIFA The Best: «Não depende só de mim...»

David Alaba, central do Real Madrid, recorreu esta terça-feira às redes sociais para justificar a sua votação no prémio FIFA The Best , depois de ter colocado Messi como o favorito a receber a distinção, apesar de jogar ao lado de Karim Benzema, que terminou no 3.º lugar, atrás do astro argentino e de Mbappé."Em relação ao prémio FIFA The Best: a seleção nacional austríaca faz esta votação em conjunto, não depende só de mim. Toda a gente na equipa pode votar e é assim que as coisas são decididas. Toda a gente sabe, especialmente o Karim [Benzema], a admiração que tenho por ele e pelas suas exibições, e digo frequentemente que, para mim, ele é o melhor avançado do Mundo. E ainda acho isso, sem qualquer dúvida", assegurou.Recorde-se que, numa gala em que os argentinos saíram como os grandes vencedores - Messi foi consagrado como o melhor do Mundo, Lionel Scaloni arrebatou o prémio de melhor treinador de 2022 e Emiliano Martínez o de melhor guarda-redes -, João Cancelo foi o único português distinguido, integrando a equipa do ano da FIFPro.