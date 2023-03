Ancelloti e a pergunta sobre Mbappé que "nunca" irá responder: «Podem fazê-la hoje ou daqui a 3 meses...»

Carlo Ancelotti esteve esta sexta-feira na conferência de imprensa na antevisão ao duelo frente ao Espanyol (amanhã, às 13 horas) e foi questionado sobre o interesse do Real Madrid pelo camisola 7 do PSG: ''É uma pergunta que me podem fazer hoje, daqui a três dias ou três meses. Mas nunca vou responder'', afirmou o técnico italiano.Kylian Mbappé não tem tido vida fácil em Paris e há muito que se especula sobre uma possível mudança para Madrid . O Paris Saint Germain do astro francês foi afastado da Liga dos Campeões pelo Bayern Munique nos oitavos de final (3-0 no total da eliminatória), tendo assim falhado, mais uma vez, a luta pelo tão ansiado troféu.Ainda no lançamento da partida da Liga Espanhola, Ancelotti revelou que Karim Benzema irá falhar o jogo por se encontrar lesionado: ''Teve um toque no tornozelo, mas já está a fazer trabalho de campo para enfrentar o Liverpool''.