Ancelotti confirma que Real Madrid poderá contratar central em janeiro: «Falámos com o clube...»

Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid, falou esta quarta-feira, em antevisão ao jogo com o Alavés (amanhã, 20h30), sobre o mercado de janeiro, numa altura em que os merengues precisam de um central - fruto das lesões graves de Alaba e Éder Militão - e estão de olho em António Silva , do Benfica, e Gonçalo Inácio, do Sporting "Não digo que não [seja preciso um novo central]. Falámos com o clube e é algo que vamos avaliar nos próximos dias, temos tempo. O mercado de janeiro acaba no dia 31 e vamos à procura da melhor solução possível. De momento, não temos pressa. Vamos acabar bem o ano e depois temos tempo para tomar a melhor decisão", referiu o técnico italiano, antes de ser questionado sobre a lista de alvos do emblema espanhol: "Não é altura para falar de nomes. Se houver uma boa alternativa, assim o faremos. Há tempo para pensarmos nisso", rematou.