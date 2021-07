Ancelotti dá o mote para a época do Real Madrid: «Jovens de qualidade e compromisso dos veteranos»

Carlo Ancelotti, novo treinador do Real Madrid, falou sobre os objetivos dos merengues para a próxima temporada, frisando que a grande meta dos espanhóis é "jogar bem e mostrar a qualidade que têm". O ex-técnico do Everton, entretanto substituído pelo muito criticado Rafa Benítez, destacou também o "muito trabalho" que a equipa tem tido nos primeiros dias de pré-época, destacando "os jovens de qualidade e o compromisso dos veteranos", passando por Alaba: "É muito completo".





"A equipa está a trabalhar muito, tanto o aspeto físico como o tático, os jogadores estão a receber tudo muito bem. Há jovens de qualidade e compromisso dos veteranos, como Carvajal, Nacho, Marcelo, Lucas, Isco... jogadores com muita vontade, entrega, e vontade de fazer uma temporada importante", referiu Ancelotti à 'RMTV', dando destaque a Alaba, nova contratação dos merengues: "É muito completo, tem muita qualidade, é muito inteligente. Já o vi como central e também muito tempo como lateral esquerdo, claro. Também como médio centro na Áustria. Vai sair-se muito bem esta época".Questionado acerca dos objetivos para 2021/2022, o italiano foi breve: "É preciso ter em conta a história deste clube, jogar bem e mostrar a qualidade que tem. É a nossa história, temos de jogar com energia, com intensidade, é o que o futebol de hoje em dia exige", rematou.