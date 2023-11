Ancelotti e a condição de Bellingham para o jogo com o Sp. Braga: «Amanhã avaliarei»

Jude Bellingham é a grande dúvida do Real Madrid para o encontro desta quarta-feira com o Sp. Braga, da 4.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões (20h). O médio inglês contraiu uma pequena luxação no ombro esquerdo no jogo do campeonato com o Rayo Vallecano, no fim de semana, e não cumpriu todo o treino desta terça-feira.Carlo Ancelotti, no entanto, admitiu a hipótese do camisola 5 ir a jogo diante dos arsenalistas, mas certezas só no dia do jogo. "Se vai jogar não sei. Hoje não fez todo o treino para evitar golpes no ombro, mas sentiu-se confortável, nos movimentos que fez sentiu-se bem, sem problemas, pode ser que jogue... Mas provavelmente amanhã avaliarei com ele", admitiu o treinador italiano.Por outro lado, o jornal 'Marca' reporta que no período do treino desta manhã aberto à comunicação social foi visível um Bellingham ainda limitado. "As suas óbvias expressões de dor mostraram que o inglês não estava muito confortável", conta o diário desportivo espanhol.Entretanto, o Real Madrid divulgou a convocatória de 21 jogadores, onde surge o nome de Jude Bellingham.



[notícia atualizada às 13h22]