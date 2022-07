Ancelotti e as contratações do Barcelona: «Já nada me parece estranho no futebol...»

Carlo Ancelotti fez, após a vitória do Real Madrid diante da Juventus (2-0) , o balanço da pré-época dos merengues - que considerou "muito positiva" -, e aproveitou para abordar as várias contratações de um dos principais rivais, o Barcelona."A pré-temporada foi muito positiva porque não tivemos lesões. Apenas a entorse do Dani [Carvajal], mas já está recuperado. Foi uma pré-temporada muito bem feita. Temos que valorizar o jogo desta noite, estamos confiantes para vencer a Supertaça", começou por dizer na zona mista, antes de abordar o mercado de verão do Barça."Não [acho estranho tantas contratações], estão a construir uma equipa fantástica. Eu só me preocupo com a minha equipa, e neste momento não estou muito preocupado. Vão competir. Se acho estranho o dinheiro que o Barcelona já gastou? Já nada me parece estranho no futebol...".O italiano deu ainda uma resposta curiosa quando questionado acerca da importância de três pilares do seu meio-campo: Casemiro, Modric e Kroos. "Costumo chamar-lhes triângulo das Bermudas, porque a bola desaparece quando passa entre eles...", rematou.Recorde-se que o primeiro jogo oficial do Real Madrid - válido pela Supertaça Europeia - está marcado para dia 10 de agosto, pelas 20h, frente ao Eintracht Frankfurt.