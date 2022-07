Ancelotti lamenta derrota com o Barcelona e ausência de Benzema: «Ninguém o consegue substituir»

Carlo Ancelotti lamentou, este domingo, a derrota frente ao Barcelona no 'El Clásico' da pré-temporada (0-1) , mas garantiu, após o apito final, que o plantel do Real Madrid está fechado."O plantel está fechado e é melhor que o do ano passado. Chegaram dois reforços [Rudiger e Tchouaméni] que vão acrescentar muito. São muitos jogadores, 27, e treiná-los não é fácil. Mas são todos inteligentes, entendem as dificuldades", começou por referir, antes de abordar a utilização de Rudiger a lateral-esquerdo."Gostei muito. Não estou louco, ele é muito inteligente. Pode jogar nessa posição, assim como também pode trocar com Alaba durante o jogo. Hoje não aconteceu porque esteve bem".Questionado sobre a ausência de Benzema e se falta um substituto para o avançado francês no plantel, Ancelotti respondeu de maneira afirmativa e... irónica: "Falta, sim. [Quando ele não jogar] Vai faltar o melhor do Mundo. Não há ninguém que consiga substituir o Karim, mas colocaremos outro jogador, jogaremos com 11", rematou.O Real Madrid, recorde-se, volta a entrar em campo na quarta-feira, dia 27, para defrontar o América do México.