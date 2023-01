Ancelotti recorda arrancada imparável de Bale frente ao Barcelona em 2014: «Inesquecível»

Carlo Ancelotti recorreu, esta segunda-feira, às redes sociais para deixar uma mensagem a Gareth Bale - que no mesmo dia anunciou o final da carreira -, agradecendo ao avançado galês pela arrancada imparável sobre Marc Bartra que, em 2014, deu o título da Taça do Rei ao Real Madrid diante do Barcelona, numa época em que Ancelotti era treinador dos merengues."Inesquecível... Obrigado", escreveu o técnico, numa publicação no Twitter onde juntou uma imagem do momento em questão.Bale, recorde-se, despediu-se do futebol aos 33 anos. No Real Madrid ganhou a maioria dos títulos que conquistou na carreira, entre os quais cinco Ligas dos Campeões, três LaLigas e uma Taça do Rei.