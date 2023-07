Bale: «As pessoas falam muito da minha relação com Ronaldo, mas nunca tive problemas com ninguém»

Gareth Bale assumiu, em entrevista ao 'The Times', que Cristiano Ronaldo e Benzema foram dois dos grandes responsáveis pela sua vontade em assinar pelo Real Madrid, transferência que acabou mesmo por acontecer em 2013."Queria jogar no Real Madrid e passei momentos incríveis. Mas também houve alguns mais complicados, em que me sentia muito sozinho", começou por referir o galês, antes de falar sobre os companheiros que encontrou nos merengues."Cristiano Ronaldo e Benzema? Foram duas das grandes razões para me juntar ao Real Madrid, para jogar com os dois e com os outros que jogavam com eles, como Modric, Xabi Alonso, Toni Kroos... Todos os jogadores do Real Madrid eram bons. Sei que as pessoas falam muito da minha relação com Cristiano Ronaldo, mas nunca tive problemas com ninguém. Mesmo nos momentos difíceis, o [ambiente no] balneário era bom. Sinceramente, gostei muito de lá estar", acrescentou Bale, que assegura que o seu objetivo não era tornar-se num galático: "Eu só queria jogar e depois desaparecer".Recorde-se que Gareth Bale colocou um ponto final na carreira em janeiro , aos 33 anos.