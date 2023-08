Convocatória do Real Madrid limitada: há dois guarda-redes da equipa B e apenas quatro avançados

O Real Madrid divulgou esta sexta-feira a convocatória para o jogo com o Athletic Bilbao no sábado às 20H30, encontro da 1.ª jornada da La Liga 2023/24.Nas opções dos merengues, nota para a presença de Fran González e Lucas Cañizares, dois guarda-redes da equipa B, que vão lutar com Lunin por um lugar deixado em aberto por Thibaut Courtois na baliza do vice-campeão espanhol, após o internacional belga ter contraído uma grave lesão Quanto ao ataque, Joselu é o único ponta de lança presente, num setor que conta apenas com mais três nomes - Vinícius Júnior, Rodrygo e Brahim Díaz.